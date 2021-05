CMIT TV | Cenolli: “Kane sarebbe un colpaccio per Mourinho”

Intervenuto in diretta sulla ‘CMIT TV’, l’intermediario di mercato Mario Cenolli ha commentato l’arrivo Mourinho alla Roma

Cambia totalmente lo scenario in Serie A in vista della prossima stagione: José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Nel corso della diretta di Calciomercato.it, è intervenuto l’intermediario di mercato Mario Cenolli. Il nostro ospite ha parlato del possibile mercato dei giallorossi sotto la gestione dello ‘Special One’: “Secondo me lui inizierà con un portiere, però dobbiamo capire che i giocatori inglesi sono extra per l’Italia adesso, bisogna vedere quanti se ne possano prendere”.

Cenolli, poi, sul primo mercato targato Mourinho ha aggiunto: “Potrebbe puntare su giocatori portoghesi, oppure ci sono Vertonghen, Lucas Moura o, se Dzeko va via, Harry Kane, ma sarebbe un colpaccio. Non è che abbia vinto chissà cosa con gli Spurs potrebbe anche lasciare”. L’intermediario di mercato, dopo aver parlato dei giallorossi, ha dato degli aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Maurizio Sarri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Cenolli: “Sarri scelta logica per il Tottenham. Conte non lascerà l’Inter”

Dopo la scelta della Roma di puntare su Mourinho, resta ancora in bilico il futuro di Maurizio Sarri. Mario Cenolli, sull’ex tecnico di Juventus e Napoli, ha dichiarato ai nostri microfoni: “Sarri in Premier quando è stato al Chelsea ha fatto molto bene. Le società inglese forse non vogliono fare esperimenti, ma magari per il Tottenham uno come Sarri sarebbe una scelta più logica”. Su queste pagine, infatti, abbiamo raccontato dell’incontro in programma tra l’agente di Sarri e la società inglese.

L’esperienza con gli ‘Spurs’ dello ‘Special One’ non è stata delle migliori, ma l’intermediario di mercato ci ha tenuto a puntualizzare: “Già dall’inizio a Mourinho sono state promesse certe cose che non sono state mantenute. Mourinho quando va in una società vuole dei giocatori per poter far vincere la squadra, ciò non è successo e credo ci siano state delle crisi”. Infine, una battuta anche su Antonio Conte: “Non credo che lascerà l’Inter“.