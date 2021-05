Calciomercato Roma, gli acquisti di Mourinho: quanti nomi dalla Premier League

Calciomercato Roma, con Mourinho si attendono rinforzi di livello per i giallorossi: i primi nomi sull’agenda dello Special One

La Roma si avvia sulla strada di un nuovo ciclo con Mourinho in panchina. E’ già tempo di pensare a come sarà la squadra agli ordini del tecnico portoghese, si potrà contare sul suo ascendente per diversi acquisti di spessore. Mirino sulla Premier League in particolare, ma non solo, per capire quali saranno i possibili rinforzi nella prossima stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Roma, nuovo corso Mourinho | Da Dzeko a Santon e Juan Jesus: chi resta e chi va

Calciomercato Roma, da Mata a Belotti ai ritorni: tutti gli uomini dello Special One

Il ‘Corriere dello Sport’ riflette in particolare su alcuni suoi ‘fedelissimi’. Al Tottenham, Mou ha potuto apprezzare la crescita in particolare di un difensore e di un centrocampista, Dier e Hojbjerg. Nel suo 4-2-3-1, potrebbe trovare posto Juan Mata, già avuto ai tempi del Manchester United. Sempre dall’Inghilterra, occhio a Lingard. In attacco, si pensa al rilancio di Dzeko ma al tecnico piace molto anche Andrea Belotti. Con il nuovo allenatore, potrebbero tornare utili anche Under e Kluivert, che potrebbero tornare alla base. Il turco non sarà riscattato dall’Everton, l’olandese a sua volta rientrerà dal Lipsia ed era stato già avvicinato ai tempi della finale di Europa League tra l’Ajax e lo United, quattro anni fa.