Calciomercato Roma, ecco il primo obiettivo di Mourinho | Colpo in Premier!

Primi nomi accostati alla Roma in sede di calciomercato dopo l’arrivo in panchina di José Mourinho. Obiettivo in Premier League: tutti i dettagli

È il giorno di José Mourinho. A sorpresa, nel giro di poche ore la Roma ha annunciato la separazione con Fonseca e l’arrivo dell’allenatore portoghese a partire dalla prossima stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, Dan e Ryan Friedkin hanno organizzato l’incontro decisivo con lo ‘Special One’ dopo la gara contro il Manchester United di giovedì scorso, chiudendo in quella sede l’accordo in ogni dettaglio. L’ex Inter percepirà uno stipendio da 7 milioni di euro netti l’anno, reso però meno “pesante” dal decreto crescita. Nel frattempo, iniziano già a circolare i primi nomi accostati al club giallorosso in sede di calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Roma, obiettivo Lingard | Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘indykaila News’, Mourinho punta a portare a Roma Jesse Lingard. L’attaccante, allenato dallo ‘Special One’ nel Manchester United, è attualmente in prestito al West Ham, dove ha collezionato ben 9 gol e 4 assist dal suo arrivo a gennaio. Il 28enne è ancora di proprietà dei ‘Red Devils’ e nelle scorse settimane è stato accostato anche all’Inter. Il suo contratto con lo United scade nel giugno 2022, per una valutazione che si aggira attualmente intorno ai 15-20 milioni di euro. Potrebbe essere Lingard, dunque, il primo obiettivo estivo della nuova Roma di Mourinho. Vi terremo aggiornati.