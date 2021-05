Calciomercato Roma, effetto Mourinho | Sfida alla Juve per Isco

Dalla Spagna rivelano come l’arrivo di Mourinho in panchina cambi anche il mercato della Roma: i giallorossi sono pronti ad insidiare la Juve

La notizia della settimana è, senza ombra di dubbio, l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il ritorno del tecnico lusitano in Serie A, dopo i grandi successi con l’Inter, cambia anche le prospettive ed il mercato dei giallorossi. Per aver accettato la corte del club capitolino, lo ‘Special One’ avrà sicuramente avuto garanzie importanti dalla dirigenza a livello di campagna acquisti. In questo senso arrivano delle conferme dalla Spagna, con la Roma che ora potrebbe insidiare la Juventus per una delle stelle uscenti dalla scuderia di Zinedine Zidane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Mourinho cambia la Roma | Sfida alla Juve per Isco

L’arrivo di José Mourinho nella Capitale cambia il mercato della Roma, rendendola una piazza ancora più appetibile per i grandi campioni. Lo Special One, infatti, è sinonimo di vittorie e ambizioni importanti: due elementi ai quali i top player guardano con attenzione. Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, i giallorossi si sarebbero inseriti nella corsa per Isco. Il fantasista andaluso non rientra più nei piani di Zidane e sembra essere destinato a lasciare il Real Madrid in estate: anche la Juventus, da tempo, monitora con attenzione la sua situazione.

Il nuovo tecnico della Roma, sempre secondo il portale iberico, sarebbe disposto ad arrivare fino a 30 milioni di euro per mettere le mani su Isco. Proprio lo spagnolo, che Mourinho ha ammirato da avversario quando vestiva la maglia del Malaga, potrebbe essere il primo colpo del nuovo corso giallorosso. In casa Real, poi, Isco non è l’unico giocatore ad essere puntato dai club italiani: come raccontato su queste pagine, infatti, Inter e Juventus monitorano il futuro di Nacho. Da ora, però, anche la Roma deve essere temuta dai top club italiani. Con Mourinho in panchina, i tifosi giallorossi sono legittimati a sognare.