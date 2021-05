Roma, i dettagli dell’affare Mourinho: dall’incontro con Friedkin dopo la gara di Manchester, allo stipendio con l'”aiuto” del Tottenham

Il colpo Mourinho è stato un fulmine a ciel sereno per il calcio italiano, ma la Roma lavorava da tempo ad un’operazione straordinaria per la crescita del suo brand e per il suo futuro tecnico.

Abbiamo raccontato questa mattina lo stop nelle trattative con Maurizio Sarri, una frenata dovuta a un’accelerazione decisiva avvenuta altrove, precisamente a Londra. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Dan e Ryan Friedkin hanno organizzato l’incontro decisivo con lo Special One dopo la gara di Manchester di giovedì scorso, chiudendo in quella sede l’accordo in ogni dettaglio.

Calciomercato Roma, ecco quanto guadagnerà Mourinho

I primi contatti col tecnico risalgono però a diverse settimane prima: quando Mourinho ha lasciato il Tottenham, sapeva già da tempo dell’interesse della Roma. E, una volta conosciuto il progetto, ha accettato entusiasta. L’accordo economico non è stato un problema: il portoghese percepirà uno stipendio da 7 milioni di euro netti, reso meno pesante per le casse giallorosse dal ‘decreto crescita’.

Una cifra al ribasso rispetto ai suoi standard, ben controbilanciata però dai 15 milioni che Mou percepirà dal Tottenham per la sua “clausola-esonero”. Sei ne ha già incassati, gli altri nove arriveranno a rate nel corso della prossima stagione. Lo Special One è pronto e carico. Il suo ‘daje’ promette benissimo