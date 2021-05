Annuncio clamoroso quello di Jose Mourinho alla Roma la prossima stagione: arriva, nel frattempo, anche il benvenuto dei Friedkin

Una vera e propria scossa di proporzioni mondiali. L’annuncio di Jose Mourinho alla Roma ha catturato l’attenzione di tutto il calcio mondiale e non solo. Un acquisto dalla portata enorme per i giallorossi, tenendo conto del valore incommensurabile di colui che viene definito dai più come lo ‘Special One’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo le parole dello stesso allenatore sul proprio profilo Instagram, arriva anche il messaggio di benvenuto da parte dei Friedkin, i proprietari del club, su Twitter: “I giallorossi sono entusiasti di dare il benvenuto a Jose Mourinho, uno degli allenatori di maggior successo nella storia del calcio, nella famiglia dell’AS Roma. Forza Roma”.

Emanuele Tavano