Fabio Paratici è in scadenza il 30 giugno con la Juventus. Senza rinnovo del contratto, per l’attuale capo dell’area tecnica potrebbero aprirsi le porte del Bayern Monaco







La Juventus è attesa da una sfida cruciale domenica sera contro il Milan. Lo scontro contro il ‘Diavolo’ sarà pesante (tanto per citare Pirlo) nella volata ad un posto in Champions League, obiettivo minimo per la squadra dopo una stagione deludente tra Europa e Serie A. Pirlo salvato da Cristiano Ronaldo nella trasferta di Udine, con l’ex regista che resta in bilico alla guida della ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio al bomber | Firma con il Barcellona

Juventus, Paratici in bilico: c’è il Bayern Monaco

Il pass Champions e un’eventuale vittoria in Coppa Italia potrebbero infatti non bastare a Pirlo, con Agnelli che in questo finale di campionato si aspetta un sferzata anche sul piano delle prestazioni da parte della squadra. L’allenatore bresciano non è comunque l’unico a rischiare il posto nelle stanze della Continassa, dove potrebbe prefigurassi un ribaltone pure all’inferno della dirigenza. Fabio Paratici è in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non figurano discorsi con Agnelli per il rinnovo. Come raccontatovi da Calciomercato.it nei giorni scorsi, una conferma del dirigente piacentino a capo dell’area tecnica è difficilmente ipotizzabile in questo momento. Il presidente bianconero prenderà una decisione definiva solo a fine stagione e a bocce ferme, con il CFO che continua nel frattempo a lavorare sul mercato per la prossima stagione.

In caso di divorzio prenderebbe corpo la promozione di Cherubini, suo attuale braccio destro, mentre per Paratici oltre alle sirene inglese per un passaggio al Manchester United, secondo il quotidiano ‘La Stampa’ ci sarebbe anche l’opzione Bayern Monaco. Il club bavarese sarebbe alla ricerca di un uomo mercato di livello internazionale e avrebbe pensato all’attuale dirigente della Juventus se quest’ultimo non dovesse proseguire il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’.