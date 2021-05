Comunicato ufficiale a sorpresa della Roma: Josè Mourinho è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra









A sorpresa la Roma ha ufficializzato l’approdo nella capitano di Josè Mourinho. Come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa per Sarri era in una fase di standby con la società che rifletteva anche su altri nomi, poi l’annuncio sullo Special One: “L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024″.

” Mourinho è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto – le parole di Friedkin – L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”.

Roma, ufficiale Mourinho: le parole del portoghese

Nel comunicato ci sono anche le prime parole di Mourinho: “Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire”.

Anche Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Siamo decisamente convinti che José sarà l’allenatore perfetto per il nostro progetto, sia a breve sia a lungo termine. Tutti insieme, con la visione e l’ambizione di Dan e Ryan, costruiremo le fondamenta di una nuova AS Roma”.