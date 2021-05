CMIT TV | Camelio: “Milan-Belotti, De Zerbi non andrà mai al Napoli. Donnarumma…”

Enrico Camelio, giornalista di ‘Radio Radio’, a CMIT TV sul futuro di Belotti, Donnarumma e De Zerbi

Intervenuto a CMIT TV, nel corso di Calciomercato Show, il giornalista di 'Radio Radio' Enrico Camelio ha parlato del futuro di Belotti, Donnarumma e De Zerbi, tra i nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni.

BELOTTI – “Io so solo che Belotti non firma per il Torino, non rinnova, e solo il Milan ha chiesto informazioni. La Roma non ha chiesto nulla. Me l’ha detto un amico strettissimo di Belotti”.

DONNARUMMA – “Per me Donnarumma rimane alla fine, il Milan accontenterà Raiola”.

DE ZERBI – “De Zerbi non andrà mai al Napoli, non vuole collaborare con De Laurentiis”.