Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni del pre partita del match Udinese-Juventus: ecco le sue dichiarazioni

Tutto pronto per il match Udinese-Juventus, valido per la 34esima giornata di Serie A. Il dirigente bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre partita. Di seguito le sue parole, dapprima sulla vittoria dello scudetto da parte dell’Inter: “Cerchio che si chiude? Facciamo grandissimi complimenti all’Inter, a Conte. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono amore, passione, sacrificio. Noi sappiamo quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica abbiamo fatto per essere primi per oltre tremila giorni. E’ un’impresa storica, unica nel calcio italiano e quasi unica nello sport mondiale. Complimenti all’Inter, alla società e adesso pensiamo a noi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sul finale di stagione: “Al di là dei risultati delle altre, pensiamo a noi: pensiamo a puntare a casa più punti possibili”.

Su Pirlo: “Parlo con lui ogni giorno, più volte al giorno. Non c’è stato bisogno di affrontare argomenti particolari in questa settimana”.

Sul caso Suarez: “La mia posizione non cambia. Parlerò quando sarà finito tutto. Agnelli ha fotografato benissimo la situazione della società: io ho ampia delega sul mercato, non c’è niente di strano”.

Emanuele Tavano