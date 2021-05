Furia di Paratici e Ronaldo dopo la fine del primo tempo di Udinese-Juventus, spunta il gesto verso l’arbitro

Cristiano Ronaldo e Fabio Paratici vistosamente innervositi dopo il primo tempo di Udinese-Juventus. I friulani hanno chiuso in vantaggio la prima frazione del match valevole per la 34a giornata di Serie A. La rete del momentaneo vantaggio è stata firmata da Molina al decimo minuto, mentre i torinesi non sono riusciti a rendersi particolarmente pericolosi. Al dirigente e al bomber bianconero, però, non è piaciuto l’arbitraggio di Daniele Chiffi. Così, al duplice fischio, Paratici ha raggiunto il campo per mostrare il suo dissenso insieme all’attaccante portoghese.

Udinese-Juventus, gesto di Paratici verso Chiffi: rabbia bianconera

Plateale il gesto del dirigente juventino nei confronti di Chiffi, che già pochi secondi prima aveva fatto i conti con le proteste di Dybala e compagni per la mancata concessione dei minuti di recupero. Il segnale, in casa Juventus, è una ulteriore dimostrazione della poca serenità che sta accompagnando questo complicato finale di stagione.