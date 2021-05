Altra partenza shock per la Juventus che fallisce l’approccio in una sfida fondamentale come quella di oggi contro l’Udinese. Pirlo nel mirino dei tifosi

La Juventus sta sprecando una grandissima chance per la corsa alla Champions dopo i pareggi di Atalanta e Napoli. Partenza terrificante dei bianconeri in trasferta contro l’Udinese in vantaggio dopo appena 10 minuti grazie ad un tiro di Molina che ha trovato sulla sua strada il non irreprensibile Szczesny. Atteggiamento quindi ampiamente rivedibile per la truppa di Pirlo che nel corso della prima frazione è finito ancora una volta nel mirino della critica dei tifosi.

Sui social infatti sono diversi i supporters bianconeri ad aver invitato lo stesso Pirlo alle dimissioni:

#Pirlo se hai un briciolo di orgoglio ti prego vattene. #UdineseJuventus — AntLep (@Ninozzo63) May 2, 2021

Ebbene.. Riusciamo a regalare il primo tempo anche all’udinese.. #pirlo sta veramente facendo di tutto per autoesonerarsi 👏 #UdineseJuventus — Juventino Semplice (@JuventinismoS) May 2, 2021