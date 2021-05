Milan-Benevento, nuovo KO | Inzaghi sempre più in bilico

Contro il Milan è arrivata un’altra sconfitta per il Benevento: ora la permanenza di Inzaghi in panchina sembra in grande dubbio

A ‘San Siro’ è arrivata un’altra sconfitta per il Benevento. I ‘Sanniti’ sono sempre più inabissati nella zona retrocessione e la permanenza in Serie A della compagine di Filippo Inzaghi si fa sempre più complicata. Dopo un girone d’andata eccezionale, l’ex tecnico del Milan non è riuscito a mantenere la squadra sugli stessi standard anche nel ritorno. Anzi, le prestazioni ed i risultati del Benevento sono stati molto negativi ed ora il terzultimo posto e la paura di non riuscire a centrare la salvezza stanno diventando sempre più consistenti. Il futuro della panchina di Inzaghi, poi, sembra essere segnato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Benevento, KO contro il Milan | Inzaghi verso l’addio

Il KO contro il Milan, anche se ampiamente preventivabile, colpisce duramente le speranze del Benevento e potrebbe intaccare in maniera definita il futuro della panchina di ‘Super Pippo’. Come raccontato diverse settimane fa da Calciomercato.it, la permanenza di Inzaghi sarebbe in forte dubbio. Da una parte ci sarebbe una diversità di visione, ma soprattuto sarebbe la grande delusione per questo girone di ritorno ad incidere. Il binomio Inzaghi-Benevento, in ogni caso, ha prodotto il campionato dei record in Serie B. Restano ancora da capire quali saranno le tempistiche di questo addio, che appare sempre più inevitabile.

Uno dei possibili nomi per la ereditare la panchina di Super Pippo, poi, sarebbe Fabio Cannavaro: il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006, infatti, gode di un ottimo rapporto con il ds Pasquale Foggia. Sorride, invece, Stefano Pioli: i rossoneri conquistano tre punti importanti in chiave Champions League.