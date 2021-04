Roma, infortuni Pau Lopez, Spinazzola e Veretout | Ecco le loro condizioni

Ecco le condizioni di Pau Lopez, Spinazzola e Veretout, usciti per infortunio nel primo tempo di Manchester United-Roma

Piove sul bagnato in casa Roma dopo il crollo dell’Old Trafford con ben cinque gol subiti sono nella ripresa. Il primo tempo è stato invece chiuso in vantaggio dai giallorossi, nonostante i tre infortuni di Pau Lopez, Spinazzola e Veretout, che hanno compromesso i cambi di Paulo Fonseca. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il portiere ha riportato una lussazione alla spalla sinistra, mentre per il centrocampista francese si tratta di un fastidio al flessore della coscia destra. Infine, anche il laterale ha lamentato un fastidio al flessore coscia sinistra. Si attendono ora gli esiti degli esami strumentali per definire l’entità dei rispettivi infortuni.