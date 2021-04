Dall’Inghilterra sicuri: Coutinho pronto a dire addio al Barcellona per trasferirsi all’Everton per oltre 40 milioni di euro

Costato 160 milioni di euro nel gennaio 2018, ora potrebbe dire addio al Barcellona, il club che per acquistarlo versò quel prezzo al Liverpool, ad un quarto di quella cifra. Che l’acquisto di Philippe Coutinho non fosse stato particolarmente azzeccato in casa catalana lo si era capito da quando il club, nell’estate 2019, decise di cedere il brasiliano in prestito al Bayern Monaco dopo una stagione e mezzo in blaugrana. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Barcellona, Ancelotti vuole Coutinho

In questa stagione il brasiliano è stato spesso soggetto ad infortuni e dall’Inghilterra assicurano come la sua destinazione sia già certa. Coutinho tornerà in Premier League, ancora a Liverpool, ma questa volta non con la maglia dei ‘Reds’ ma con quella blu dell’Everton. Carlo Ancelotti infatti, sottolinea il ‘Sun’ sogna un super tandem sudamericano con il brasiliano e James Rodriguez e i ‘Toffees’ sarebbero pronti a versare 40 milioni di euro nelle casse del Barcellona per assicurarsi le prestazioni del nazionale verdeoro.

Il club di Liverpool vuole assicurarsi che il giocatore abbia pienamente recuperato dall’ultimo infortunio, ma un accordo sarebbe già stato raggiunto tra i due club, che hanno ottimi rapporti visti gli arrivi in passato di Digne e Yerry Mina sulla sponda blu della Mersey. Obiettivo del club inglese è quello di centrare una qualificazione in Champions League che è attualmente assolutamente possibile. Coutinho, nel caso in cui Ancelotti riuscisse nell’impresa, sarebbe il regalo da Champions per il tecnico italiano.