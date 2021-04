Il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Oscar Mingueza sino al 2023: clausola da 100 milioni di euro

Novità in casa Barcellona. Il club catalano ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Oscar Mingueza. Il giovane difensore cresciuto nella cantera blaugrana, ha infatti prolungato il proprio contratto sino al giugno 2023. Lo ha comunicato lo stesso club, sottolineando come la società abbia deciso di esercitare l’opzione presente nel contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Questo il comunicato del club catalano:

“FC Barcelona ha deciso oggi di esercitare l’opzione di estendere il contratto del difensore centrale Oscar Mingueza che quindi resterà nel club fino a giugno 2023 con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Il giocatore ha apposto la firma sul contratto in compagnia del presidente Joan Laporta alla Ciutat Deportiva”.