Il Barcellona pronto ad abbandonare la pista Depay. L’attaccante olandese non sembra più essere una priorità per i blaugrana che punta Aguero e Haaland. Buone notizie per la Juventus, che potrebbe trovare strada libera per l’attuale giocare del Lione











Il calciomercato degli svincolati si appresta ad entrare nel vivo. Sono tanti i campioni con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la Juventus è tra le squadre più attente. I bianconeri, come vi abbiamo raccontato, stanno osservando con attenzione la situazione legata a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu ma non solo, che non hanno ancora firmato con il Milan.

All’estero, infatti, ci sono diverse occasioni da poter cogliere, soprattutto in attacco. La Juventus potrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione in avanti: il futuro di Cristiano Ronaldo, che vorrebbe far ritorno al Real Madrid, è tutto da scrivere così come quello di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2022 e un eventuale arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe favorire il prolungamento. Per Morata bisognerà capire se i bianconeri sono davvero disposti a versare nelle casse dell’Atletico Madrid 45 milioni di euro per il riscatto. Ci sarà dunque spazio per l’arrivo di altri attaccanti. Tra i calciatori maggiormente seguiti c’è Memphis Depay.

Calciomercato Juventus, il Barcellona dice no a Depay

Il campione olandese dovrebbe lasciare il Lione al termine della stagione e la possibilità Barcellona sembra perdere quota: secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, infatti, il club blaugrana vorrebbe puntare su Aguero e Haaland. Per l’ex Manchester United, dunque, non ci sarebbe spazio.

Il portale riporta, inoltre, che le alternative sul tavolo di Depay sarebbero così solamente due, la Juventus, appunto, e il Bayern Monaco. Un’altra possibilità, ma di difficile realizzazione, sarebbe quella del rinnovo con il club francese.