La Roma scenderà in campo questa sera a Manchester per l’andata delle semifinali di Europa League. Tifosi furiosi sui social per un post della UEFA

Serata di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, che affronterà a Manchester lo United di Solskjaer per la gara d’andata delle semifinali. I capitolini ci arrivano dopo il successo nel turno precedente con l’Ajax, mentre i ‘Red Devils’ hanno eliminato il Granada senza particolari patemi. Si preannuncia una sfida molto interessante che fa da contraltare a quella tra Villarreal e Arsenal nell’altra semifinale.

C’è quindi tanta incertezza per la vittoria finale dell’Europa League, mentre sui social i tifosi della Roma si scagliano con forza contro un tweet della UEFA. La pagina ufficiale della competizione ha infatti pubblicato un sondaggio che recita “Chi tifate per raggiungere la finale l’Europa League?”. Nulla di strano se non fosse che tra le opzioni di risposta messe a disposizione ci siano solamente ‘Manchester United, Arsenal o entrambe’. Escluse così Roma e Villarreal per la furia dei tifosi che si sono scatenati sotto al sondaggio con frasi che vanno dal ‘Ricordatevi di chi non vi ha tradito’ a ‘Mancano di rispetto a Roma e Villarreal’.