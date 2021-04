Un migliaio sostenitori della Roma hanno voluto far sentire il loro supporto in vista della gara di Europa League contro lo United

Febbre da Manchester. Vigilia di fuoco a Trigoria, dove un migliaio di tifosi si sono ritrovati al centro sportivo della Roma per caricare la squadra in vista della partenza per l’Inghilterra, dove domani la squadra di Fonseca sfiderà lo United di Solskjaer nell’andata della semifinale di Europa League. Al ‘Fulvio Bernardini’ delirio di sostenitori romanisti tra cori, fumogeni e striscioni in attesa dell’uscita del pullman con a bordo la squadra. Una scena già vista il giorno del derby, stavolta i tifosi sperano in più fortuna. L’entusiasmo è tanto, contagia persone di tutte le età: un’iniziativa organizzata da tutti i gruppi della Curva Sud in maniera “compatta” per quella si preannuncia una grande impresa.

I tifosi giallorossi hanno deciso di caricare i loro beniamini anche tramite uno striscione, che recita così: “Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la lupa che avete sul petto…Roma è con voi!”.