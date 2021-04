Roma, confermata anticipazione CM.IT | Con Sarri torna Milik

Arrivano conferme sulle anticipazioni di Calciomercato.it: in caso di arrivo di Sarri in panchina, la Roma tornerebbe alla carica per Milik

Il presente della Roma è la gara di andata delle semifinali di Europa League: questa sera i giallorossi saranno impegnati all’Old Trafford contro il Manchester United. Una trasferta che farà riassaporare al club capitolino l’aria dell’Europa che conta, quella che potrebbe essere conquistata con la vittoria del trofeo. Per la prossima stagione, come raccontato a più riprese su queste pagine, non sarà Fonseca l’allenatore: al momento, in pole position c’è Maurizio Sarri. Insieme all’ex allenatore di Napoli e Juventus, poi, potrebbe arrivare un colpo di mercato. In questo senso, arrivano ulteriori conferme. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, Sarri porta in dote Milik | Arrivano conferme

Nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ arrivano conferme su quanto anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.it: l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina porterebbe in dote anche Milik. L’attaccante polacco, vicinissimo alla Roma l’estate scorsa, avrebbe già dato il suo ‘ok’ ai giallorossi per trasferirsi nella Capitale in estate. Il tecnico toscano conosce molto bene Milik e sa come valorizzarne le caratteristiche, per questo i dirigenti giallorossi potrebbero accontentarlo portandolo a Roma. L’attaccante del Marsiglia è stato accostato anche alla Juventus in passato, ma ora sarebbero nuovamente i giallorossi ad essere in vantaggio.