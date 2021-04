Manchester United Roma anche sul calciomercato | Scambio e Juve ko

Manchester United-Roma anche sul calciomercato: l’ipotesi di scambio che interessa da vicino anche la Juventus

Le strade di Roma e Manchester United potrebbero tornare ad incrociarsi anche in sede di calciomercato. Le due società, in campo per la semifinale di Europa League, hanno infatti messo nel mirino un calciatore della rispettiva avversaria. È già noto l’interesse dei ‘Red Devils’ per Nicolò Zaniolo, da tempo anche sul taccuino della Juventus nonostante l’intera stagione saltata per infortunio. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, inoltre, il club giallorosso avrebbe invece messo nel mirino Donny van de Beek. Il grande acquisto estivo della società inglese non ha trovato spazio a Manchester ed è di fatto diventato una riserva nelle gerarchie di Solskjaer. Come Zaniolo, anche l’ex Ajax è sul taccuino della Juve e dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus-Paratici, addio più vicino: le ultime

Calciomercato, ipotesi scambio Manchester United-Roma | I dettagli

The request cannot be completed because you have exceeded your quota

I ‘Red Devils’ avrebbero così proposto una soluzione ai giallorossi, sfruttando magari proprio l’incrocio in Europa League. L’idea è quella di uno scambio tra Zaniolo e van de Beek. Tuttavia, la Roma avrebbe ribadito la propria posizione sul talento classe 1999 e non sarebbe disposta a privarsi del giocatore. In altre parole, il centrocampista è fuori dal mercato e potrebbe lasciare la capitale solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Un possibile intreccio di calciomercato che riguarda anche la Juventus, accostata ad entrambi i calciatori. Il club bianconero osserva interessato. Staremo a vedere.