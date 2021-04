Juventus, Elkann incontra Agnelli alla Continassa: la situazione

Juventus, incontro alla Continassa tra il presidente Andrea Agnelli e il cugino John Elkann: le ultime in casa bianconera

Momento delicato in casa Juventus, con i bianconeri chiamati a serrare i ranghi nelle ultime giornate per raggiungere almeno il quarto posto e la qualificazione in Champions League che sarebbe fondamentale per il futuro. Il presidente Andrea Agnelli si è incontrato con il cugino John Elkann, numero uno della Exor. Un incontro per fare

il punto della situazione verso il finale di campionato, come avviene in più occasioni nel corso della stagione alla Continassa, in maniera programmata.

I due si sono incontrati alla presenza di tutta la dirigenza e l’area tecnica. Non c’è stato invece l’incontro con la squadra che si era allenata al mattino. Da parte di Elkann si tratta comunque di un segnale di vicinanza nel periodo più complicato e decisivo della stagione, a partire dalla prossima gara contro l’Udinese.