Calciomercato Juventus, addio Szczesny | Doppia cessione in Premier

La Juventus opererà una grande ristrutturazione della rosa sul calciomercato. I bianconeri potrebbero veder partire due calciatori verso la Premier League. Occhio alla pista di scambio

La Juventus è al bivio della sua stagione. I bianconeri devono tornare ad accelerare in campionato per tentare di centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo per le ambizioni bianconere. E’ annunciata per fine anno una vera e propria rivoluzione che potrebbe riguardare diversi importanti interpreti in rosa e praticamente in tutti i reparti. Da decidere ancora chi sarà il nuovo allenatore, con i rumors sull’addio di Andrea Pirlo e il ritorno di Massimiliano Allegri che di certo non mancano.

Anche la rosa, però, è sotto l’attenta lente di ingrandimento da parte della società. Diversi interpreti, infatti, potrebbero presto cambiare maglia in una vera e propria rivoluzione che attende i bianconeri. Attenzione, in particolare, a due nomi che potrebbero essere al centro del mercato nelle prossime settimane, soprattutto per quanto riguarda la Premier League che da tempo li ha messi nel mirino. Ecco le ultime novità e piste sul calciomercato per il loro futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, da Rabiot a Szczesny: pista in Premier e occhio allo scambio

Il futuro di Wojciech Szczesny pare in bilico. Al termine della stagione, come riporta ‘TuttoSport’, potrebbe essere sacrificato in modo da fruttare un’importante plusvalenza. Sullo sfondo, come vi riportiamo ormai da diverse settimane, l’intrigo legato al futuro di Donnarumma che potrebbe arrivare in bianconero in un clamoroso intrigo di calciomercato, tra rinnovo e addio. Il portiere ha grande mercato in Premier League e il suo addio, dopo una stagione tra alti e bassi, darebbe nuova linfa ai conti.

Parallelamente, va tenuta in considerazione la situazione relativa Adrien Rabiot. Il centrocampista ha sempre avuto prestazione altalenanti alla Juventus e anche lui ha mercato in Premier League. In particolare, Everton e Manchester United restano sulle sue tracce. In particolare, si potrebbe imbastire uno scambio con i Toffees e con quel Moise Kean che la Juventus vorrebbe tanto riportare a Torino. Occhio anche all’ingresso di Merih Demiral in quest’operazione. Per Rabiot, oltre alla Premier, occhio anche al richiamo della Liga, con il Barcellona che continua a monitorare la situazione del calciatore. Una posizione che dunque andrà valutata attentamente nel prossimo futuro: la sua valutazione è superiore ai 20 milioni di euro, ma il nodo è legato all’alto ingaggio che neanche le maggiori big sembrano disposte a pagare.