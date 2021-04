Tra Roma e Manchester United spuntano anche intrecci legati al mercato. Ai giallorossi piace van de Beek che era stato accostato anche alla Juventus

Questa sera la Roma scenderà in campo per l’andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Sfida ostica per i giallorossi che potrebbero inoltre presto intrecciare anche le strade del mercato proprio con la società britannica. Stando a quanto sottolineato da ‘Repubblica’ un sogno dei capitolini gioca proprio tra le fila dei ‘Red Devils’: si tratta di Donny van de Beek, olandese ex Ajax reduce da una stagione complessa. Il centrocampista oranje ha vissuto un’annata di difficile adattamento alla Premier League, tanto da finire subito dietro nelle gerarchie di Solskjaer. In Italia inoltre era stato accostato in passato anche alla Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Manchester United-Roma, tifosi furiosi con la UEFA | Colpa di un post

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Ronaldo e Messi insieme!

Calciomercato, Juventus beffata | Scambio sull’asse Roma-Manchester