Difficile capire quale sarà il prossimo attacco della Juventus. Come vi raccontiamo da giorni, il desiderio di Cristiano Ronaldo sarebbe quello di lasciare Torino per far ritorno al Real Madrid. La voglia di vincere del portoghese è ancora tanta così come la paura di non poterlo fare con la maglia bianconera. I blancos, però, al momento, non sembra intenzionata a riprendersi Cristiano Ronaldo. Le priorità di Florentino Perez sono altre e sono rappresentate da Mbappe e Haaland ma per il portoghese potrebbero aprirsi altre porte, come quella del Psg o del Manchester United.

Il futuro di Ronaldo è dunque tutto da scrivere così come quello di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Per il primo servono ben 45 milioni di euro per il riscatto, cifra che la Juve non è ancora totalmente convinta di versare; l’argentino, invece, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Il suo accordo con i bianconeri scade nel 2022 e senza il prolungamento l’addio in estate sarebbe praticamente certo.

Calciomercato Juventus, occasione Gabriel Jesus

La Juventus, dunque, si sta guardando attorno alla ricerca di nuovi attaccanti. Tra i tanti profili sul taccuino della dirigenza bianconera c’è anche quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano ieri è rimasto in panchina per tutta la partita. Essere escluso per 90 minuti in uno dei match più importanti della stagione è certamente un segnale.

Il Manchester City, inoltre, appare intenzionato a rafforzarsi in avanti. I nomi più gettonati, che continuano a riempire i tabloid inglesi, sono quelli di Kane e Haaland. E’ evidente che l’arrivo di uno dei due centravanti toglierebbe ulteriore spazio a Jesus. Non è da escludere dunque, una sua partenza in estate. Gabriel Jesus, che non ha uno stipendio altissimo – percepisce circa 5 milioni di euro a stagione – piace parecchio alla Juventus, che potrebbe dunque tornare all’assalto. I rapporti tra i bianconeri e i Citizens sono buoni e lo dimostrano i diversi affari portati a termine nelle ultime stagioni, come lo scambio Cancelo-Danilo.

Guardando sempre al futuro di Kane. Attenzione al Psg, che vorrebbe portarlo sotto la Torre Eiffel. Un suo eventuale acquisto, darebbe il via libera a Mauro Icardi, altro profilo sul taccuino della Juventus.