Sabatino Durante ha parlato in diretta a CM.IT TV di Inter e Juventus e in particolare del futuro di Allegri e Conte

In casa Juventus continua ad essere un vero e proprio rebus il futuro di Andrea Pirlo e della panchina bianconera. Per l’allenatore bresciano si profila addirittura un ritorno nell’under-23, mentre per la guida della prima squadra è tornato prepotentemente di moda il nome di Massimiliano Allegri. A riguardo ha parlato anche l’agente FIFA Sabatino Durante, intervenuto in diretta a CM.IT TV. “Allegri alla Juve? Dipende da quello che succede. Sono certo che Elkann non sia contento di Agnelli, ha parlato male di lui. Credo che alla Juve possa cambiare tutto, anche Agnelli potrebbe andare via”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter e Juventus, Durante lancia la suggestione Allegri-Conte

Durante però ha sottolineato come nemmeno il futuro di un altro big della panchina sia certo: “All’Inter, Conte parlerà coi dirigenti e il club non è in condizione di fare un mercato importante. Non possono fare un mercato che vuole Conte e credo che a quelle condizioni non rimarrà. Lui ha già chiesto due o tre giocatori che l’Inter al momento non può permettersi”.

Con un addio di Conte, Durante ha lanciato una suggestione: “Chi al posto di Conte in nerazzurro? Dipende dagli incastri con la Juventus, Allegri potrebbe fare all’Inter ciò che fece alla Juve sempre succedendo a Conte. Mettere la ciliegina dopo il suo lavoro. Se le cose in casa Juventus dovessero cambiare, Conte potrebbe tornare alla Juve e Allegri potrebbe accettare l’Inter anche con un mercato diverso, dove il club non può permettersi molto”. Anche se le ipotesi inglesi non sono da escludere: “Allegri non vuole andare in Inghilterra, ma per Conte sarebbe difficile trovare una società disposta a versargli 12 milioni l’anno di stipendio, è una cifra elevatissima. E forse solo in Premier potrebbero offrirgli un ingaggio del genere”.