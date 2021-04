Inter, Steven Zhang è atterrato a Milano: domani inizieranno gli incontri nella sede del club nerazzurro

Steven Zhang è atterrato a Milano. Il presidente dell’Inter ha già raggiunto il capoluogo lombardo e domani sarà già in sede per il primo di una serie di incontri. Zhang ha anticipato l’arrivo con un volo privato: un chiaro segnale di quanta voglia abbia di festeggiare lo scudetto numero 19 (magari già nel week-end) e, soprattutto, impostare il futuro con un’agenda fitta di impegni.

Zhang non dovrà scontare un periodo di quarantena per motivi lavorativi e domani, oltre ad essere in sede, farà tappa anche ad Appiano Gentile per l’allenamento della squadra, previsto alle 12. Rimane in dubbio invece la sua presenza a Crotone, dove il trionfo dello scudetto nerazzurro non sarebbe automatico, visto che bisognerà attendere il risultato di Sassuolo-Atalanta.