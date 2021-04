Inter, Conte e le mosse sul calciomercato | Tutti i nomi e un sacrificio

L’Inter pianifica il calciomercato e con il futuro di Antonio Conte si delineano anche le strategie. I possibili colpi e le mosse del club nerazzurro

L’Inter si avvia verso la conclusione di una stagione che potrebbe essere storica. Lo scudetto, infatti, è ormai a un passo e sullo sfondo si inizia a valutare il futuro che è in via di pianificazione per la Beneamata. Domani Steven Zhang tornerà in Italia dopo sette mesi di assenza: la società dovrà garantire maggiore stabilità e chiarezza nel prossimo futuro. E’ questo ciò che chiede Antonio Conte che sarà protagonista di un nuovo vertice con la dirigenza e Suning per discutere le sue prospettive in nerazzurro.

Gli animi sono molto diversi rispetto a un anno fa e con ogni probabilità la permanenza dell’allenatore permetterà di pianificare al meglio il calciomercato. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione societaria dovrebbe essere più serena con l’arrivo del finanziamento da parte di Bain Capital di 250 milioni di euro. Dopo il prestito a Suning, 200 milioni dovrebbero entrare nelle casse del club senza aumentare il debito. E in futuro occhio al possibile ingresso di Bain Capital con quote di minoranza, considerando la possibile uscita di LionRock.

Calciomercato Inter, le strategie di Conte e Zhang: Brozovic in bilico, i nomi in entrata

La pianificazione del mercato è, dunque, tema caldo in casa nerazzurra. L’intenzione è quella di puntellare la rosa senza rivoluzionare. In tal senso, occhio all’attacco, dove alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku potrebbe muoversi qualcosa. In caso di addio di Alexis Sanchez, attenzione a Luis Muriel: l’attaccante dell’Atalanta piace non poco, ma occhio anche a un possibile ritorno di fiamma per Edin Dzeko. Si cerca un nuovo esterno sinistro e in tal senso il primo nome è Emerson Palmieri, laterale che è ancora di stretta attualità nelle strategie nerazzurre. Infine, un terzo possibile innesto potrebbe avvenire nel parco portieri. L’Inter va a caccia di un super vice per Handanovic: Juan Musso resta nel mirino e vale almeno 20 milioni di euro, ma occhio anche a Marco Silvestri. Antonio Conte sta valutando anche la situazione di Alessandro Florenzi come jolly, al centro di un intrigo anche con la Juventus come vi avevamo riportato nelle scorse settimane.

E intanto un titolarissimo di Conte potrebbe diventare presto sacrificabile sul mercato. Marcelo Brozovic, come riporta la Rosea, non è in odore di rinnovo con l’Inter. Dopo diverse trattative che l’hanno coinvolto nelle scorse sessioni di mercato, ora l’addio potrebbe davvero concretizzarsi. Chissà che dopo Euro 2020 non arrivino offerte molto vantaggiose per Suning e il calciatore.