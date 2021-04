Milan, incontro in sede tra Tomori, Massara e Maldini: la dirigenza punta al riscatto del difensore inglese

Nelle ultime uscite, come del resto tutta la squadra, non ha certamente brillato. Ma non si può dire che l’impatto di Fikayo Tomori con la maglia del Milan non sia stato positivo. Il difensore inglese, buttato subito nella mischia da Pioli complice anche diversi infortuni del reparto arretrato, si è dimostrato affidabile e ha soprattutto dimostrato di avere caratteristiche uniche nel reparto arretrato rossonero, che nessun altro difensore centrale possiede. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, incontro per Tomori: si punta alla conferma

Come riferito da ‘Sky Sport’, il difensore inglese si è recato nel pomeriggio a Casa Milan per un incontro, programmato, con Maldini e Massara. Dopo l’incontro con il padre di Kokcu del Feyenoord, ecco un altro meeting che si è svolto nella sede rossonera. Questo è stato sia di tipo sia tecnico che di mercato, visto che il giocatore nato in Canada è ancora di proprietà del Chelsea. Su di lui però il Milan ha un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Diritto che la dirigenza punta a far valere: Maldini e Massara sono stati convinti dalle prestazioni del classe 1997.

In primis si tenterà di ottenere uno sconto dal Chelsea, ma nel frattempo si proverà a convincere la proprietà ad investire sul riscatto del ragazzo di origini nigeriane. Una mossa che potrebbe arrivare indipendentemente da quelli che sarà il piazzamento a fine stagione. Le idee di Massara e Maldini sembrano ben chiare, ora non resterà che convincere la proprietà e il Chelsea, mentre il giocatore sarebbe ben felice di proseguire la sua avventura milanese iniziata lo scorso gennaio.