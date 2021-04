Calciomercato Juventus, Donnarumma al bivio | Doppio effetto domino

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta al bivio tra il pressing della Juventus e i possibili scenari in ottica Milan. Le ultime novità tra rinnovo e Champions League

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco e fa discutere non poco in Italia. Il Milan da mesi sta cercando di rinnovare il contratto con il portiere rossonero, ma ancora non c’è alcun accordo per il prolungamento. Il futuro resta in bilico e Mino Raiola continua a rifiutare la proposta di Paolo Maldini, nonostante gli sforzi messi insieme dalla società. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’intrigo è sempre più fitto. Il Milan si è spinto a offrire 8 milioni di euro pur di trattenere il portiere e con l’inserimento di una clausola rescissoria ‘bassa’ da 30 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Mino Raiola, però, continua a fare muro e rinnova le richieste che vi stiamo riportando ormai da diverse settimane. L’agente pretende 10 milioni di euro e 2 di bonus per la firma dell’estremo difensore. Con il passare delle settimane, l’intrigo si infittisce e diventa sempre più difficile discernere il futuro del portiere. Uno scenario che si arricchisce anche delle questioni di campo, con una lotta per la Champions League che potrebbe essere decisiva anche in ottica mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Donnarumma e doppio scenario: bivio Champions League

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è, dunque, arrivato a un nuovo bivio che si interseca inevitabilmente con l’obiettivo Champions. Il portiere è legato al Milan e dà priorità al rinnovo con i rossoneri, ma come vi stiamo riportando da diverse settimane la Juventus è un’opportunità concreta per il suo futuro.

Stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, a questo punto, la sfida Champions tra la Vecchia Signora e i rossoneri potrebbe essere decisiva per il futuro del portiere. Chi entrerà nella massima competizione europea avrà in porta l’estremo difensore della Nazionale. Intanto, il Milan non sta a guardare e prepara una nuova contromossa: i rossoneri, infatti, stanno tentando una nuova via con un rinnovo ‘temporaneo’ e poi riaggiornare la questione nel 2022 quando si capirà meglio la dimensione raggiunta dal Milan. Allo stesso tempo, si profila un doppio scenario tra Juventus e rossoneri. In caso di arrivo di Donnarumma, Wojciech Szczesny lascerebbe i bianconeri con possibile ritorno in Premier League. Il Milan, invece, si cautela con Mike Maignan delle Lille come riportato da ‘Calciomercatonews’ già diverse settimane fa e Antonio Mirante come secondo.