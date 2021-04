Il calciomercato Juventus alza il pressing per Depay, bomber del Lione che sta per svincolarsi

Classe 1994, Memphis Depay è tra i talenti olandesi più ambiti in vista della prossima estate. Su di lui ci sono gli occhi delle migliori società europee, tentate dalla possibilità di prelevarlo a parametro zero tra pochi mesi, quando scadrà il contratto che lo lega al Lione. Nove assist e venti reti in trentasette presenze totali è il suo bottino stagionale, a testimonianza delle ottime qualità e doti realizzative. In Italia, da tempo la Juventus ha messo gli occhi su di lui e presto potrebbe tentare l’affondo decisivo.

Calciomercato Juventus, pressing su Depay: Barcellona alla finestra

Negli ultimi tempi, riporta ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe infatti alzato il pressing e in Olanda segnalerebbero in rialzo le quotazioni torinesi. Per arrivare a Depay bisognerà però battere una folta concorrenza che annovera anche il Barcellona del suo ex Ct Koeman.