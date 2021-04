La Juventus pensa di potenziare il reparto d’attacco nel corso in vista della prossima stagione. Serve un numero nove d’esperienza che possa garantire rendimento

Ancora uno stop in campionato per la Juventus, che ora rischia seriamente di non accedere alla prossima Champions League. All’orizzonte, nello sprint finale, si prospetta una lotta serrata nella quale la squadra di Pirlo avrà bisogno impellente dei propri leader soprattutto offensivi: Ronaldo, Dybala e Morata su tutti. In vista poi della prossima stagione la società è invece a caccia di un nuovo centravanti d’esperienza, in grado di offrire garanzie dal punto di vista realizzativo, alla luce anche dei dubbi che aleggiano proprio sui tre attaccanti che attualmente vestono la maglia bianconera. Dalla Spagna rilanciano con decisione il profilo di Olivier Giroud, bomber francese in scadenza di contratto con il Chelsea.

Calciomercato Juventus, sprint Giroud: Ronaldo non gradisce

Come sottolineato da ‘Don Balon’, la Juventus ha bussato alla porta di Giroud, prossimo a svincolarsi dai ‘Blues’ al termine dell’attuale contratto. Il centravanti vorrebbe infatti ancora giocare in un club importante, e i bianconeri potrebbero rappresentare una soluzione. Stando a quanto emerge dalla testata iberica però Cristiano Ronaldo non avrebbe accolto la notizia con particolare calore, alla luce anche dell’età avanzata dell’ex Arsenal. CR7 quindi non gradisce l’eventuale acquisto, ma al contrario la Juventus ritiene che Giroud offrire prestazioni positive vista la sua esperienza nelle maggiori competizioni, sia nazionali che internazionali. Durante i primi due anni di militanza inoltre è stato dato spazio anche all’opinione di Ronaldo, ma dopo il nuovo fallimento Champions i bianconeri hanno iniziato a guardare al futuro cambiando le carte in tavola.

Una volta messo da parte Giroud poi il club di Agnelli lavorerà per impedire eventuali sanzioni dalla UEFA per la questione Superlega.