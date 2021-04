Pagelle e tabellino di Inter-Verona, match della 33esima giornata di Serie A. Da Brozovic a Lukaku e Dimarco, voti e giudizi di Calciomercato.it

Il ‘soldato’ Darmian regala tre punti pesanti all’Inter contro un Verona da applausi. Nerazzurri a un passo dal traguardo scudetto. Ecco le pagelle del match.

Le Pagelle di Inter-Verona

INTER

Handanovic 5 – Dice no a Bessa in uscita al ventesimo. Nel finale si addormenta e Faraoni lo anticipa con la spalla mettendo il pallone in porta. E’ fortunato perché Abisso fischia fallo – e forse lo è – che a prima vista non sembra esserci.

Skriniar 6 – Prova senza infamia e senza lode.

De Vrij 6,5 – Quando è chiamato in causa non sbaglia una virgola.

Bastoni 6,5 – Un po’ timido nell’impostazione e nell’andare su Lasagna quando lanciato in profondità. A venti dalla fine toglie però a Salcedo un pallone da depositare solo in rete.

Hakimi 7 – Ha subito una buona occasione che spreca, poi ci prova con un destro ben respinto da Silvestri. E’ sfortunato nella punizione a giro che va a stamparsi sul palo, poi pesca Darmian dimostrando grande lucidità oltre che altruismo. (Dal 78′ D’Ambrosio s.v.)

Barella 5,5 – A fasi alterne, ma oggi sono più gli errori che le giocate buone. Irruento, gioca con poca testa facendo fuoriuscire tutti i suoi limiti tecnici.

Brozovic 5,5 – Tiene troppo palla ma, a parte un grave errore poco dopo la mezz’ora, non fa grossi danni. Soffre un po’ la marcatura stretta. (Dal 78′ Gagliardini s.v.)

Eriksen 6,5 – Non fa cose straordinarie, ma è l’unico che cerca la giocata ‘coraggiosa’ per provare a cogliere impreparato il Verona. (Dal 65′ Sensi 5,5 – Un po’ impreciso, soffre la fisicità avversaria)

Perisic 5 – Non salta mai l’uomo e non gli riesce nemmeno un cross decente. (Dal 65′ Darmian 7 – Risponde subito presente segnando un gol pesantissimo. Non il primo in quella che, sul piano personale, è fin qui una grande stagione)

Lautaro Martinez 6 – Nel primo tempo si fa sempre anticipare e litiga col pallone falledo una grande occasione da gol, nel secondo sale di livello andando vicino al gol. (Dal 71′ Sanchez 6,5 – C’è il suo zampino nell’azione del gol di Darmian. Forse in una partita così tattica avrebbe dovuto giocare dall’inizio)

Lukaku 6 – Cercato con insistenza, solo a volte gli riesce la sponda ‘pulita’. Fatica molto nel duello con Magnani.

All.Conte 5,5 – Juric sa bene come frenare la sua Inter, per 45′ troppo prevedibile. Nella ripresa è più fortunato che bravo nei cambi. ‘Salvato’ dal soldato Darmian.

VERONA

Silvestri 7 – Su Hakimi compie una parata non banale, si ripete nella ripresa su Lautaro Martinez. Può aver strappato la ‘promozione’ a erede di Handanovic.

Ceccherini 6,5 – Fa il suo sporco lavoro con grande attenzione. (Dal 45′ Dawidowicz 6 – Garantisce maggiore spinta di Ceccherini, ma dietro non la stessa solidità)

Magnani 7 – Ottimo, quasi eccellente nel duello con Lukaku. Il giallo, come a Ceccherini, gli costa l’uscita dal campo all’intervallo. (Dal 45′ Gunter 6 – Non una roccia come Magnani, ma più bravo nel far girar palla da dietro)

Dimarco 6,5 – Molto più intraprendente e incisivo nella ripresa, in un ruolo ancora non del tutto suo. Ormai una conferma. (Dal 72′ Udogie –

Faraoni 6 – Bene anche l’altro ex. Ma contro un Perisic così impalpabile poteva fare di più.

Tameze 6,5 – Tanta sostanza e sacrificio fino al cambio.

Ilic 7 – Propositivo, con personalità e qualità alza il livello della manovra scaligera.

Lazovic 6,5 – Handanovic gli nega il gol, sempre sul pezzo nei due tempi.

Barak 6,5 – Cercato quanto Lukaku, continua a crescere nelle mani di Juric.

Bessa 6 – Prezioso anche in fase difensiva, ma nell’ultimo passaggio poteva essere più incisivo.

Lasagna 7 – Grande lavoro per la squadra, fa reparto da solo e quando lanciato in profondità dà sempre l’impressione di poter far male.

All.Juric 7 – Riduttivo definire il suo Verona una sorta di Atalanta in miniatura. E’ molto di più… Partita preparata in maniera perfetta persa solo per un episodio. Juric meriterebbe una big.

Arbitro Abisso 5 – Rimandato a settembre, come si diceva una volta, per l’episodio Handanovic-Faraoni. Episodio che farà molto discutere dopo aver già fatto arrabbiare Juric.

TABELLINO

Inter-Verona 1-0

75′ Darmian

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi (78′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic (78′ Gagliardini), Eriksen (65′ Sensi), Perisic; Lautaro Martinez (71′ Sanchez), Lukaku. All.: Conte

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (45′ Dawidowicz), Magnani (45′ Gunter), Dimarco (72′ Udogie); Faraoni, Tameze (64′ Salcedo), Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All.: Juric

Arbitro: Abisso di Palermo

Var: Nasca

Ammoniti: Ceccherini, Magnani, Barak

Note: 3′ recupero st