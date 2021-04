Superlega, sanzioni per Juve, Inter e Milan: lettera di 11 club di Serie A

La Superlega continua a far discutere: in Serie A si segnala la lettera di 11 club contro Juventus, Inter e Milan

Lo scontro si avvicina, il motivo è la Superlega. In Serie A si segnala una spaccatura molto netta con undici club del massimo campionato che avrebbero firmato una lettera in cui si chiedono sanzioni alle tre italiane che hanno preso parte al progetto: Juventus, Inter e Milan. Nella missiva viene richiesta un’assembla d’urgenza durante la quale “analizzare i fatti gravi” commessi da club e loro dirigenti, ma soprattutto “le relative conseguenze”, come riportato da ‘repubblica.it’.

La lettera si configurerebbe come una vera e propria richiesta di sanzioni per le tre grandi che hanno scelto di partecipare al progetto Superlega.

Superlega, chieste sanzioni per Juventus, Inter e Milan

Resta ora da capire quale sarà la reazione della Lega Serie A, dove oltre alle undici squadre firmatarie della lettera e ai tre club coinvolti dal progetto Superlega, ci sono Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona che hanno deciso di non firmare la missiva.

Arriva quindi la richiesta di sanzioni per Juventus, Inter e Milan, mentre la Uefa ha evitato al momento sanzioni. Ceferin però non ha fatto un passo indietro: chi non esce dal progetto non parteciperà alle coppe europee.