Inter, Zhang trova l’accordo: sono in arrivo 250 milioni in più e un nuovo socio, è sfida tra i fondi Oaktree e Bain

Novità in vista in casa Inter. Non solo perché Steven Zhang è atteso a Milano per la fine di aprile, ma anche e soprattutto perché con lui dovrebbe arrivare il famoso finanziamento di 250 milioni di euro. Soldi che permetteranno di mettere in sicurezza i fondi del club e di programmare il futuro. Un accordo che sembra essere in fase di definizione, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

Inter, novità in arrivo: ecco i fondi

L’Inter sta riflettendo da tempo non più su un prestito da 100-150 milioni di euro, ma su una cifra ben più alta: 250 milioni da versare in un’unica soluzione. E in questo senso ci sono due fondi statunitensi pronti a intervenire. Si tratta di Bain e di Oaktree, mentre da tempo si è allontanato Fortress, mentre non trovano riscontro le voci di un interesse del fondo King Street, che tra l’altro ha appena lasciato in amministrazione controllata il Bordeaux dopo tre anni tutt’altro che positivi. I soldi versati servirebbero a Suning o per liquidare la quota di Lion Rock oppure sarà uno dei due fondi ad occupare direttamente la posizione di azionista di minoranza.

Una volta arrivato in Italia, Zhang si metterà subito al lavoro. Il primo obiettivo sarà lo scudetto, ma una volta conquistato il titolo, la dirigenza si riunirà in un tavolo di lavoro per fare il punto della questione e tracciare una linea ben definita. Sarà occasione per fare un punto sul futuro, con Conte e la dirigenza, da Marotta ad Antonello per un futuro che sembra avere meno nubi con la liquidità in arrivo dai fondi made in Usa. Sul fronte stipendi è invece tutto deciso, secondo i paletti federali. Ad aprile sarà pagato il mese di febbraio, mentre a maggio quello di marzo.