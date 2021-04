Conferenza stampa di vigilia per Paulo Fonseca, che presenta Cagliari-Roma: le sue parole sul match contro i rossoblù

La Roma di nuovo in campo domenica in casa del Cagliari, match che per i giallorossi precederà quello di Europa League contro il Manchester United. La semifinale continentale e la condizione di classifica lontana dalla zona Champions non distrarrà però i capitolini, stando alle dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, pista Sarri sempre più calda

“Giocare ogni tre giorni è difficile, con meno infortuni magari sarebbe andata meglio – ha spiegato – Non succede solo a noi: il Villarreal ha perso due delle ultime tre partite, l’Arsenal nel suo campionato è decimo. Ma noi abbiamo dimostrato di avere la testa, con il pareggio contro l’Atalanta. Non pensiamo soltanto all’Europa, domani vogliamo fare una buona gara e vincere anche se faremo alcuni cambi. Mirante non ci sarà perché infortunato. Juan Jesus e Pastore? Uno dei due può giocare, vedremo. Convocati Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy, spero che almeno uno possa giocare dall’inizio”.