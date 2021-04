La Juventus ha bisogno di un attaccante per il prossimo anno: profilo individuato e c’è anche l’apertura da parte del calciatore

Un attaccante (almeno) per la Juventus. Mentre la questione Superlega continua a far discutere, è tempo di proiettarsi alla prossima stagione. I dirigenti bianconeri inevitabilmente pensano ai rinforzi da inserire nella rosa ed una delle falle da coprire è quella in attacco. Pirlo ha dovuto giocare tutta la stagione con Ronaldo, Morata e Dybala, quest’ultimo spesso fuori causa per infortunio. Un problema a cui si è scelto di non porre rimedio a gennaio, ma che in estate sarà risolto.

Al di là di come andrà a finire con i tre attaccanti in rosa, la cui permanenza è in dubbio, la Juventus acquisterà almeno un bomber. In periodo di difficoltà economiche ovvio pensare a qualche occasione ed una potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Giroud apre ai bianconeri

Il nome è quello di Oliver Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il rinnovo appare lontano, più vicina invece la partenza in estate a parametro zero. Un particolare non di secondo piano che va ad aggiungersi all’apprezzamento tecnico per l’attaccante francese. La Juventus lo rincorre da tempo e questa potrebbe essere l’estate giusta.

Come si legge su ‘todofichajes.com’, infatti, Giroud ha già sul tavolo diverse offerte, tra le quali ci sarebbe anche quella della Lazio. Il francese però sarebbe stato convinto da quella bianconera. Per esperienza, tecnica e struttura fisica Giroud potrebbe essere l’uomo giusto per l’attacco della Juventus.