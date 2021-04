La Juventus è a caccia di un nuovo difensore per la prossima estate. Accostato anche Varane nei giorni scorsi ma il francese preferisce altri lidi

Tra infortuni e l’avanzare dell’età la difesa della Juventus ha avuto non poche problematiche in questa stagione. Per questa ragione i bianconeri vorrebbero andare a potenziare il reparto nella prossima sessione di calciomercato, tenendo gli occhi aperti sulle occasioni più interessanti in giro per l’Europa. Tra questi c’è sicuramente Raphael Varane, che da qualche tempo è finito nuovamente al centro delle voci e delle suggestioni di mercato, a causa anche di un contratto in scadenza 2022 che non trova ad oggi alcun rinnovo.

Calciomercato Juventus, due big su Varane

Dopo quello di Sergio Ramos, il rinnovo di Varane resta proprio il più complesso in casa Real Madrid, e come sottolineato da ‘As’ il calciatore sta valutando la possibilità di non rinnovare se le condizioni del suo accordo non migliorassero di molto rispetto a quelle attuali. Il francese è arrivato al in Liga nel 2011, e circa 10 anni dopo potrebbe anche salutare. Accostato spesso in Italia alla Juventus, l’ex Lens è però nel mirino di altri due top club europei. Il quotidiano iberico evidenzia infatti come oltre al solito Manchester United, su di lui ci sia forte il PSG che avrebbe anche presentato un’offerta importante. Tuttavia Varane non ha alcuna fretta di risolvere la situazione di incertezza attuale, e in caso di addio preferirebbe maggiormente un’avventura suggestiva in Premier League. Una sua partenza eventuale consentirebbe inoltre al Real di finanziare in parte un altro grande colpo.