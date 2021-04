José Gaya in uscita dal Valencia: dalla Spagna sottolineano come il club vorrebbe cederlo all’estero e la Juventus e in pole position

Una stagione a dir poco complicata, con la zona Europa sfumata dopo poche giornate e una classifica che continua a piangere. L’annata del Valencia si può certamente definire disastrosa, con la squadra che ha collezionato ieri contro l’Osasuna la sua 13esima sconfitta in campionato. E in estate il club, che non naviga in ottime acque dal punto di vista finanziario, potrebbe pensare ad una rivoluzione completa, con la cessione di alcuni suoi pezzi pregiati. Su tutti José Luis Gaya, terzino sinistro nazionale spagnolo e prodotto del settore giovanile del club valenciano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, via Gaya: il Valencia vuole cederlo alla Juventus

Il profilo di Gaya piace a tanti club sia spagnoli che del resto d’Europa. Tra cui la Juventus che, complice una situazione di bisogno sulle corsie difensive, studia il profilo del laterale spagnolo come possibile innesto futuro. I bianconeri infatti hanno dimostrato di avere bisogno di rinforzi sulle corsie difensive e il giocatore valenciano farebbe comodo e non poco.

Secondo ‘El Gol Digital’, la cessione in estate potrebbe concretizzarsi, con il Valencia che avrebbe già chiare le idee sul compratore. Il club spagnolo vorrebbe evitare di cedere il ragazzo alle dirette rivali. Il profilo di Gaya piace molto a Real Madrid, Barcellona e soprattutto Atletico Madrid. Diego Simeone è molto interessato al giocatore e vorrebbe provare un affondo. Il Valencia però sembra restio e preferirebbe cedere il ragazzo all’estero. E in questo caso la Juventus sarebbe la favorita numero uno. Una piazza tra l’altro gradita anche al giocatore stesso, attratto dall’esperienza italiana. Ancora però non è chiara quella che sarebbe la richiesta del Valencia, a cui Gaya è legato da un contratto valido sino al 2023. Possibile che la cifra possa essere vicina ai 30 milioni di euro.