La Juventus tra campo, Superlega e le questioni legate al calciomercato. Il club bianconero va a caccia del bomber: gli scenari per l’arrivo dell’attaccante con lo scambio

La Juventus ragiona sul suo futuro in una fase che pare essere decisiva per la sua storia. I bianconeri, infatti, sono stati al centro dell’intrigo relativo la Superlega negli ultimi giorni e ieri sono tornati alla vittoria nel match contro il Parma. Il futuro sul calciomercato resta, però, argomento di grande attualità, considerando che la Vecchia Signora sembra avere tutta l’intenzione di rivoluzionare in maniera profonda la rosa da qui alle prossime settimane.

Le idee e le prospettive non mancano per il club bianconero che ragiona su profili che possano inserirsi alla perfezione nei progetti societari e nella rosa a disposizione. Occhio, in particolare, all’attacco e agli scenari che potrebbero delinearsi per un nome particolarmente ambito dai bianconeri, ma anche a livello internazionale. Stiamo parlando di Moise Kean; negli ultimi mesi, il bomber è assolutamente esploso con la maglia del PSG, garantendo ottime prestazioni e un buon bottino di gol. Il suo futuro, come vi stiamo riportando da alcune settimane, potrebbe essere nuovamente in Italia, con la Juventus che spinge per il suo ritorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, pista scambio per il ritorno di Kean: Ancelotti dice sì

L’approdo di Kean alla Juventus potrebbe verificarsi attraverso uno scambio decisamente interessante. Nell’operazione potrebbe essere inserito, infatti, Adrien Rabiot. Secondo quanto riporta Claudio Raimondi durante ‘Pressing’, lo scambio con l’Everton potrebbe avvenire con la valutazione di 50 milioni di euro per entrambi, in modo da generare una corposa plusvalenza. L’operazione, secondo le ultime novità, avrebbe il gradimento di Carlo Ancelotti. L’Everton, però, non molla e cerca di inserire nello scambio Merih Demiral. La Juventus, in ogni caso, pare restia a privarsi del difensore che rappresenta un profilo importante nello scacchiere bianconero per presente e futuro.