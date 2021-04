Juventus, caos Superlega | Spunta il murale contro Agnelli

Spunta il murale contro Agnelli e la Superlega accanto alla sede della FIGC

Il terremoto che ha scosso il mondo dello sport negli ultimi giorni sta ancora facendo tremare i palazzi del potere. I dodici club scissionisti che avevano intenzione di creare una Superlega esclusiva, preso atto della sommossa popolare, accompagnata dalle aspre critiche dei governi nazionali, hanno fatto un passo indietro. Il progetto è stato da poco annunciato ma sembra già fallito. Migliaia di tifosi, in giro per l’Europa, sono scesi in strada per protestare, centinaia di milioni hanno riversato sui social la loro ira. Alcuni artisti hanno invece risposto a loro modo. E la critica non ha escluso Andrea Agnelli, presidente della Juventus e tra i principali fautori della Superlega.

Stamane, accanto alla sede ufficiale della FIGC a Roma, è apparso un murale dell’artista Laika MCMLIV. L’immagine raffigura Andrea Agnelli mentre buca un pallone da calcio con un pezzo di legno appuntito. Chiaro il messaggio sottinteso: “La Superlega uccide il calcio”.