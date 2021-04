CMIT TV | Milan, Biasin: “Gazidis doveva metterci la faccia”

Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto Fabrizio Biasin prima del calcio d’inizio di Milan-Sassuolo, commentando tra le altre cose anche la questione Superlega e i suoi effetti

Nata formalmente nella notte tra domenica e lunedì e già momentaneamente accantonata: la vita della Superlega, che vedeva inizialmente coinvolte anche tre squadre italiane, non è durata molto. Tra le compagini in questione anche il Milan, impegnato in questi minuti contro il Sassuolo in campionato, e che ha espresso la propria posizione questa mattina, tirandosi fuori dalla questione. A tal proposito è intervenuto il collega Fabrizio Biasin ai microfoni di CMIT TV, facendo il punto della situazione anche in merito agli effetti sul mercato: “Il Milan che l’anno prossimo avrà ancora Ibrahimovic ha bisogno assolutamente di una punta per un’eventuale Champions come Vlahovic, che mi sembra ideale per Pioli”.

PROBLEMI – “Dopo quello che è successo in queste 72 ore i problemi non solo sono rimasti uguali, ma forse sono aumentati, di sicuro il prossimo mercato non sarà quello delle centinaia di milioni. Maldini si scusa per una cosa che non ha fatto, onore a lui. Oggi la faccia ce la doveva mettere Gazidis, qualcuno lo ha visto?!“.