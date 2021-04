Superlega, Perez difende Agnelli: “Insulti inaccettabili”

Superlega, nella lunga intervista rilasciata in Spagna Florentino Perez prende le difese di Andrea Agnelli contro Ceferin

Sono i giorni che potrebbero cambiare per sempre la storia del calcio, con la creazione della Superlega da parte dei 12 club che hanno dato il via allo ‘strappo’ nei confronti della Uefa. E’ sceso in campo Florentino Perez in una lunga intervista a spiegare tutti i punti del progetto Superlega. A ‘El Chiringuito Tv’, molti i temi affrontati dal numero uno del Real Madrid, che si è poi soffermato sulla replica velenosa di Ceferin ad Andrea Agnelli.

“Non è possibile che Ceferin abbia insultato Agnelli – ha spiegato, parlando del presidente della Uefa – E’ pazzesco parlare in questo modo del presidente di un club storico e dalla tradizione centenaria. Si può comprendere che non capisca e condivida le nostre ragioni, ma gli insulti sono qualcosa di inaccettabile. Deve cambiare tutto, non vogliamo qualcuno che insulti i presidenti dei club”.