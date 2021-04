Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin scatenato in conferenza stampa: su Andrea Agnelli in particolare va giù pesantissimo

Ceferin contro tutti. Il presidente dell’Uefa ha preso la parola in conferenza stampa, definendo uno “sputo al calcio” la creazione della Superlega da parte degli ormai celebri dodici club di cui fanno parte anche tre squadre italiane. Aleksander Ceferin si è letteralmente scatenato annunciato ripercussioni importanti a partire dall’esclusione dei calciatori impegnati in questa Super League da Mondiali ed Europei.

A far parecchio rumore però sono state anche le dichiarazioni su Andrea Agnelli, presidente della Juventus ed ex presidente dell’Eca ed ex membro del comitato esecutivo dell’Uefa. Questo perché il rapporto tra i due ha profonde radici e va anche oltre il mondo professionale. Le dichiarazioni di Ceferin sono decisamente pesanti: “Agnelli è stata la delusione più grande di tutte. Non ho mai visto una persona che mentisse così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio e mi ha detto che erano solo voci. Mi ha detto che mi avrebbe richiamato, ma poi ha spento il telefono e il giorno dopo ha dato l’annuncio”.