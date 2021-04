Superlega, il web si divide: reazioni social contrastanti in Italia e Inghilterra

La creazione della Superlega scatena il mondo del web: Twitter si divide tra favorevoli e contrari, le reazioni dei tifosi

12 club hanno creato ieri ufficialmente la Superlega europea. Una decisione che rischia di segnare profondamente il futuro del calcio e di cambiare profondamente questo sport così come lo abbiamo conosciuto. Tra i membri fondatori, anche le italiane Juventus, Inter e Milan. Il dibattito dei prossimi giorni sulla bontà o meno del progetto promette di essere incandescente, così come la vera e propria ‘guerra’ dichiarata dai club in questione agli organi calcistici internazionali che potrebbe avere risvolti anche inattesi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Superlega, UFFICIALE | Duro comunicato della UEFA

Superlega, tra favorevoli e contrari: le posizioni dei tifosi di Juventus, Inter e Milan e non solo

Intanto, sui social, il fronte dei tifosi si divide. In molti contrari a una svolta che viene ritenuta elitaristica da parte dei club e contraria allo spirito del gioco, altri invece favorevoli, soprattutto tra i supporters della Juventus. Il fronte sembra maggiormente compatto a favore del no tra i tifosi inglesi: quelli di Liverpool, Arsenal e Chelsea non l’hanno presa bene e non nascondono la loro delusione.

Fine dei tifosotti da bar di @FIGC e giustizia sportiva/procura federale. Fine dell’orticello @SerieA Fine del papponismo ADL/Lotito. Fine delle regole “adsquadram”. Grazie @andagn #SuperLeague domani! Anzi, oggi stesso!!! — Filippo Morganelli (@filomorgan) April 19, 2021

Sempre un passo avanti grandissimi,basta a perdere tempo con i de Laurentis e i Lotito e asl varie,grazie @andagn. — Luigi Palladino (@LuigiPalladin10) April 18, 2021

Oltre a fare il Jeff Bezos del calcio, potresti mettere gente competente a gestire la Juve? Perché insieme ai tuoi amichetti incapaci stai solo combinando disastri @andagn — Fabio Sforza (@fabio_sforza) April 18, 2021

Ecco perché per Paratici il tema qualificazione Champions era una non ipotesi. Questo,scherzi a parte, è un capolavoro di @andagn che per anni ha provato a sfidare e stimolare @SerieA e @UEFA. Ciao banditi, firmato Andrea #Agnelli, alias er cavaliere nero — Mauro Ricci (@MauroRi79279191) April 19, 2021

Mi sembra evidente che lo stile Juve non si passi con il cognome. “Si defila e non risponde più al telefono”… Possiamo dirlo: non è andato tutto bene. Per il guadagno di pochi si distrugge io sogno di molti.#Agnelli #SuperLeague pic.twitter.com/ugkkYNrq5z — Gigi De Palo (@gigidepalo) April 19, 2021

Cara Inter, ti seguo da quando ho memoria, ti ho voluto bene, ti ho capita quando ce ne era bisogno, ho imparato a soffrire con te. Oggi però no, oggi non riesco piu a capirti e questa cosa mi fa stare male.

Dovevamo essere fratelli del mondo e siamo andati coi padroni. Vergogna — Ludovico Catallo (@LudovicoCatallo) April 18, 2021

Abbiamo passato decenni a combattere l'antipatia, la spocchia e l'elitarismo degli Agnelli e ora ci riduciamo a seguire le idee folli del Monociglio? Stiamo sancendo la fine del calcio, che vergogna — Nicola (@Nicola89144151) April 18, 2021

Bellissimo, è come quando in Inghilterra hanno creato la Premier League.

Sicuramente andranno definiti alcuni aspetti ma è una idea rivoluzionaria.

Perchè Uefa e Fifa devono guadagnare "sfruttando" le società sportive?#SUPERLEGAEUROPEA — Carlo (@Carlo_Brianza) April 18, 2021

Mai avrei pensato di vergognarmi a tifare Milan. Moralmente la prima volta che mi deludete, una roba assurda. State contribuendo a trasformare questo sport in SOLO spettacolo. L'NBA lasciatela agli USA, il calcio è un'altra cosa. — Tommaso Melani (@lamelasulweb) April 18, 2021

Ho aspettato 7 anni per la Champions LEAGUE

MA VERGOGNA — Senti Strega (@_eni_96) April 18, 2021

As a fan of 38yrs I'm absolutely disgusted by this betrayal.

If you continue with this you can never play YNWA again because obviously as a club you plan on walking alone.

Its us the fans that pay for the tickets, its us the fans that pay for the merchandise.

You Walk Alone — ernie (@erniec1892) April 18, 2021

I’ve supported this club for over 20 years, suffered 2 decades of failure and shit results, and nothing ever made my love for this club crumble. This is a betrayal to history, football, and football fans that for decades have loved and supported this clib financially. I’m done. — Ciaran Berrells (@ciaranxavier) April 18, 2021

First you changed the badge.

Than you moved from Highbury.

Now you wanna take us out the Premier League?

All for money

You sold us out!!

This isn't the Arsenal I grew up loving. Shame on you — The Cockney Turk (@TheCockneyTurk) April 18, 2021