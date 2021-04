Milan Makaric è il miglior bomber serbo in circolazione. Il classe ’95 del Radnik, quest’anno autore di 21 gol, è nel mirino di Genoa e Parma

Davanti a Vlahovic e a tanti altri, in quanto a numeri di gol realizzati Milan Makaric è senza dubbio il miglior bomber serbo in circolazione. Ben 21 quelli messi a segno (senza contare i 7 assist) nella stagione in corso dal classe ’95 di Novi Sad, non a caso capocannoniere della Super Liga serba: 20 centri complessivi con la maglia del Radnik, nel quale è approdato l’estate di due anni fa.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, bivio Cavani: giorni decisivi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milan Makarić (@makaric_9)

Calciomercato, Makaric seguito da Parma e Genoa: per i liguri può essere il ‘nuovo Piatek’

Lo scorso gennaio, come premio di un’annata fin qui super, Makaric ha strappato la prima convocazione in Nazionale, esordendo nell’amichevole contro la Repubblica Dominicana. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il 25enne è finito anche nel mirino di due club italiani. Parliamo di Parma e Genoa, con quest’ultima che vede in lui caratteristiche e potenzialità simili a quelle viste qualche anno fa in Piatek.