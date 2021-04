La conferenza stampa di Ceferin continua a fare parecchio rumore e aprire scenari incredibili già per l’immediato: ecco cosa può succedere alla Roma in Europa League e in Champions

Aleksander Ceferin ha continuato a parlare in conferenza stampa dopo le bordate lanciate ad Agnelli e il monito per i giocatori che prenderanno parte alla Superlega. Ovvero l’esclusione da Europei e Mondiali, contro cui i club della Super League hanno già annunciato una causa. Una presa di posizione durissima, che però non si esaurisce affatto alle competizioni per le nazionali, ma che anzi colpirà anche quelle europee. Tradotto Champions League ed Europa League. Uno scenario che riguarda anche l’unica italiana rimasta, la Roma.

Ceferin ha parlato così: “Saranno i legali a dire se i club della Superlega parteciperanno ancora alla Champions. Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. È ancora presto, l’annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che saranno possibili. Il prima possibile dovremo sospendere tutti dalle nostre competizioni”. Nelle semifinali di Champions ed Europa League sono in corsa attualmente 5 squadre che hanno aderito alla Superlega: Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Arsenal e Manchester United.

Considerando lo scenario di una esclusione immediata di questi club: in Champions League resterebbe solo il PSG, in Europa League Roma e Villarreal. I giallorossi il 29 aprile e 6 maggio dovrebbero vedersela con lo United mentre gli spagnoli affronteranno l’Arsenal. Se le due inglesi dovessero davvero essere escluse, allora rimarrebbero proprio Roma e Villarreal. Tutti scenari, ipotesi, condizionali e ragionamenti che restano appesi. Cosa farebbe l’Uefa? Nominerebbe campione direttamente il PSG e farebbe giocare la finale Roma-Villarreal a Danzica? O prenderebbe decisioni con squalifiche retroattive riformulando gli ultimi turni?