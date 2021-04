Calciomercato, Carnevali allo scoperto sul futuro di Locatelli e De Zerbi!

Doppio annuncio di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sul futuro di Locatelli e De Zerbi

Non solo il terremoto Superlega. Intervenuto a ‘Radio Anch’io Sport’, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha anche parlato del futuro di Locatelli e De Zerbi. Il dirigente del club neroverde smentisce accordi già raggiunti con la Juventus per il centrocampista della Nazionale: “C’è già un’intesa con la Juve per Locatelli? No, assolutamente. Locatelli ha tante richieste. Non solo in Serie A, ma anche all’estero. Noi aspettiamo, ora vediamo. Perché se le grandi andranno a guadagnare anche noi faremo il nostro e ci rifaremo perché in parte ci siamo sentiti presi in giro”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Sassuolo, Locatelli-Juve e De Zerbi: parla Carnevali!

Come raccontato da Calciomercato.it, inoltre, Roberto De Zerbi è tentato dallo Shakhtar Donetsk. Queste le dichiarazioni di Carnevali: “Il futuro del mister? Parleremo. Non ho dubbi che mister De Zerbi possa avere richieste da tanti club. Lui è un allenatore forte. Se ho dubbi sulla sua permanenza? L’intenzione da parte nostra è di continuare con lui. Ci siederemo e ne parleremo. C’è anche un rapporto di amicizia tra noi, è un grande uomo”.