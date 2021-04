Caccia aperta ad un nuovo attaccante per la Juventus che vorrebbe riportare a Torino Moise Kean. Spunta un possibile scambio

La Juventus, insieme a Inter e Milan, compone il trio di squadre italiane che fanno parte dei 12 club fondatori della nuovissima Superlega che ha visto la luce nelle scorse ore. Un passo importante destinato a rinnovare ulteriormente il mondo del calcio. Tra i grandi assenti oltre al Bayern Monaco c’è anche il Paris Saint Germain, e proprio dal club transalpino, seppur non direttamente, potrebbe arrivare il prossimo colpo dei bianconeri. Dalla Spagna infatti rilanciano nuovamente l’interesse della Juventus per Moise Kean, attaccante ora al PSG ma in prestito dall‘Everton, proprietario del cartellino.

Calciomercato Juventus, Kean nel mirino: scambio con Bernardeschi

Moise Kean dovrebbe far ritorno all’Everton al termine dell’avventura parigina, per poi andare a caccia di una nuova squadra. Stando a quanto sottolineato da ‘Don Balon’, il calciatore avrebbe già sottolineato di voler lasciare la Premier League e firmare con un top club tra Italia e Francia. Il portale spagnolo evidenzia inoltre come l’Everton sarebbe disposto a cedere Kean e preferirebbero l’offerta della Juventus, che inserirebbe un calciatore. Nello specifico i bianconeri sarebbe così in pole con l’inserimento nello scambio di Federico Bernardeschi, che non è centrale negli schemi di Pirlo. Dal canto suo il PSG vorrebbe provare a trattenere Kean, ma non a costi milionari.