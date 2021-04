Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Doppio scenario: tre club pronti

La Juventus deve fare i conti con il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese resta in bilico: gli scenari per il suo addio e le condizioni necessarie

Ieri si è fatta sentire non poco l’assenza di Cristiano Ronaldo nella sconfitta della Juventus contro l’Atalanta. Intanto il futuro del portoghese continua a tenere banco. Ne ha parlato anche il giornalista Claudio Raimondi durante la trasmissione ‘Pressing’: “Per il futuro di Ronaldo bisognerà vedere anche se entrerà subito in scena la Superlega. Se resterà invece la Champions League, in caso di quinto posto Ronaldo lascerebbe quasi certamente la Juventus. Iniziano ad esserci i primi dubbi sulla sua permanenza a Torino. Ci sono richieste che sono arrivate a Mendes, soprattutto da parte del Manchester United. I Red Devils ci credono e gli offrirebbero il palcoscenico della Champions”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo ancora a rischio: Allegri sullo sfondo, corsa a tre

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: le parole di Collovati

Sulle prospettive per il campione portoghese, si è soffermato anche Fulvio Collovati, ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’: “Se arrivasse lo sceicco di turno, ad esempio il PSG o il Manchester City e offrissero 30-40 milioni, la Juventus lo cederebbe subito e investirebbe quella somma sul mercato per rinforzare la rosa. I bianconeri sono una squadra da rifondare: Morata non è da Juve, così come tutto il centrocampo”. Insomma il futuro dell’ex Real Madrid pare sempre più incerto: tra Superlega e lotta per un posto in Champions League, alla fine Cristiano Ronaldo potrebbe davvero lasciare la Juventus.